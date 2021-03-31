Евсеев отреагировал на поражение сборной России в игре со Словакией

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев посредством своего «Инстаграма» высказался о поражении сборной России от Словении в поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира-2022. Российская команда уступила на выезде со счетом 1:2.

«Мы владели мячом, инициативой, оказывали давление. Качество и структура игры понравились. По отношению к делу не должно быть претензий. Но мы хотели увидеть еще одну победу», - гласит сообщение специалиста в социальной сети.

По итогам трех туров коллектив Станислава Черчесова набрал шесть баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в группе Н сборная Хорватии, которая опережает Россию по дополнительным показателям.

Следующий поединок России в отборочном турнире состоится первого сентября. Соперником будет Хорватия.