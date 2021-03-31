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Геркус - о поражении сборной России: «Тяжело одними и теми же игроками проводить три матча подряд»

31 Марта 2021, 10:17,

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о поражении сборной России от Словакии (1:2) в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Функционер подчеркнул, что не согласен со стартовым составом команды.

«Печаль. Все-таки рассчитывал на ротацию состава, тяжело одними и теми же игроками три игры подряд. Да и в целом. Расстроен», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

После трех туров сборная России набрала шесть баллов и занимает второе место в таблице отборочной группы. Следующий поединок подопечные Станислава Черчесова проведут против Хорватии первого сентября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Илья Геркус
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