Геркус - о поражении сборной России: «Тяжело одними и теми же игроками проводить три матча подряд»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о поражении сборной России от Словакии (1:2) в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года. Функционер подчеркнул, что не согласен со стартовым составом команды.

«Печаль. Все-таки рассчитывал на ротацию состава, тяжело одними и теми же игроками три игры подряд. Да и в целом. Расстроен», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

После трех туров сборная России набрала шесть баллов и занимает второе место в таблице отборочной группы. Следующий поединок подопечные Станислава Черчесова проведут против Хорватии первого сентября.