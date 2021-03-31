Россия по делу уступила Словакии: Разбираем, кто был худшим в схеме Черчесова

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31 Марта 2021, 00:47,
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Оценки футболистам Станислава Черчесова
Завершилась победная поступь сборной России. Словаки за счёт морально-волевых качеств добыли результат, а игра в Трнаве напоминала футбол лишь отдалённо, поэтому оценивать действия персоналий будет очень сложно. Остаётся лишь резюмировать, что ситуация в группе запуталась до предела, команда Станислава Черчесова потеряла лидерство, по дополнительным показателям уступив Хорватии, с которой у России следующий матч в отборе на ЧМ-2022.
Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 7:10, в створ – 3:3, угловые – 2:2. Цифры вроде за Россию, так почему же «наши парни» проиграли в Трнаве? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
СБОРНАЯ РОССИИ
АНТОН ШУНИН – 4,5. Вторую игру подряд резюмируем, что Антон Шунин не спасает. И словенцы либо прощали сами, либо забивали, и со словаками такая же картина. В статистике значится один сейв Шунина, но это дальний и очень слабый удар Шранца. Остальное всё Антон достал уже из сетки.
МАРИО ФЕРНАНДЕС – 6,5. Ну очень неоднозначный матч Фернандеса. Марио в атаке был самым полезным: гол забил, опасно замыкал кросс Головина. А в обороне не успевал. Держал Джикию при первом голе Словакии, пропустил Мака, когда Роберт начинал заход на победный мяч.
ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. Мем на долгое время обеспечен. Объятия Марио Фернандеса и Джикии на угловом, когда забивал Шкриньяр, уже разошлись по интернету. Но если русский бразилец за ошибку оправдался, то Георгий уже который матч не показывает уверенной игры.
АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 5,5. Под 90 точных передач выполнил Семёнов, 11 точных лонгболлов запустил к чужой штрафной площади. И верх снимал хорошо, выиграв 10 единоборств из 12, но вот внизу резкости не хватало. В том числе этим и воспользовался Роберт Мак, оформляя победный мяч.
ФЁДОР КУДРЯШОВ – 5,0. Заметить Кудряшова было очень сложно. Бодался с Пекариком на фланге, дважды попался на дриблинг Петара, но Косцельника закрыл. В атаку вообще не подключался, сделал вдвое меньше передач, чем Джикия или Семёнов.
ЮРИЙ ЖИРКОВ – б/о.
МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 5,0. Много работал Магомед, но больше всего запомнятся его танцы перед Маком. Закрыл обзор Шунину, а Роберту пробить не помешал. В других ситуациях тоже частенько запаздывал к эпизоду, но и угнаться за Куцкой с Дудой было сложно.
ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,0. А вот Далер Кузяев второй матч кряду проводит на высоком уровне. Очень активен, отлично открывается, опасно бьёт при удобном случае. Дважды проверил бдительность Куцяка полузащитник «Зенита», и после второго раза отличился Марио Фернандес.
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 7,5. К последнему весеннему матчу отбора на ЧМ-2022 разогрелся и Головин. Сразу три очень опасных кросса, три удачных дриблинга, самое активное участие в созидании. Почти все опасные атаки сообразил Александр и даже голевую начал обостряющей передачей на Миранчука.
РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – б/о.
АРТЁМ ДЗЮБА – 4,5. Устал форвард «Зенита» и получил в соперники грозного Шкриньяра. С такими вводными у Дзюбы ничего не получилось в Трнаве. 22 потери и всего 10 точных передач, и частенько Артём фолил в атаке, попадая под своевременный отбор Милана. Но один острый пас всё-таки отдал, выведя Кузяева на ударную позицию.
АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.
АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о.
АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Александр Головин, Сборная Словакии