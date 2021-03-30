​Сборная России больше не лидер группы – турнирная ситуация

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30 Марта 2021, 23:56,
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Во вторник вечером российская сборная проиграла Словакии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда Станислава Черчесова опустилась с первой позиции в своей отборочной группе на вторую. Сборная Хорватии теперь опережает команду России по разности забитых и пропущенных мячей.
На один балл меньше, чем у Хорватии и России, имеет Словакия. Киприоты набрали четыре очка, а Словения – только три. Замыкают секстет мальтийцы, которым пока удалось раздобыть только один пункт посредством сенсационной гостевой ничьей в Словакии.
Отметим, что отбор на чемпионат мира продолжится осенью.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|4:1
|6
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
|Словакия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|4
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|5
|Словения
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|6
|Мальта
|3
|0
|1
|2
|3:8
|1
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Сборная Словакии, Сборная Словении, Сборная Кипра, Сборная Мальты
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