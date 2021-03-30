​Сборная России больше не лидер группы – турнирная ситуация

Во вторник вечером российская сборная проиграла Словакии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда Станислава Черчесова опустилась с первой позиции в своей отборочной группе на вторую. Сборная Хорватии теперь опережает команду России по разности забитых и пропущенных мячей.

На один балл меньше, чем у Хорватии и России, имеет Словакия. Киприоты набрали четыре очка, а Словения – только три. Замыкают секстет мальтийцы, которым пока удалось раздобыть только один пункт посредством сенсационной гостевой ничьей в Словакии.

Отметим, что отбор на чемпионат мира продолжится осенью.