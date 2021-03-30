Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Сборная России больше не лидер группы – турнирная ситуация

30 Марта 2021, 23:56,

Во вторник вечером российская сборная проиграла Словакии со счётом 1:2. В результате этого поражения команда Станислава Черчесова опустилась с первой позиции в своей отборочной группе на вторую. Сборная Хорватии теперь опережает команду России по разности забитых и пропущенных мячей.

На один балл меньше, чем у Хорватии и России, имеет Словакия. Киприоты набрали четыре очка, а Словения – только три. Замыкают секстет мальтийцы, которым пока удалось раздобыть только один пункт посредством сенсационной гостевой ничьей в Словакии.  

Отметим, что отбор на чемпионат мира продолжится осенью.

М Команда И В Н П РМ О
1 Хорватия 3 2 0 1 4:1 6
2 РОССИЯ 3 2 0 1 6:4 6
3 Словакия 3 1 2 0 4:3 5
4 Кипр 3 1 1 1 1:1 4
5 Словения 3 1 0 2 2:3 3
6 Мальта 3 0 1 2 3:8 1

 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Сборная Словакии, Сборная Словении, Сборная Кипра, Сборная Мальты
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Andreas
31 Марта 2021, 00:08

у нас группа как Санта Барбара

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара