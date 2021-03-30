Гаджиев: «Лёгкой прогулки со словаками не будет»

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча отборочного раунда чемпионата мира - 2022, в котором сборная России сыграет со Словакией.

- Какие ожидания от матча? Соперник у нас не самый сложный. Будет уверенная победа?

- Нельзя так говорить. Мы видим, что даже с Мальтой играть непросто. Мы всегда думаем, что со всеми играем легко, но на самом деле не так. В футбол сейчас играют все лучше, даже третьи страны. Нельзя сказать, что какая-то из этих сборных не организована, что она совсем не готова. Да, индивидуальное мастерство не высокое, но есть понимание, что такое игра, как действовать. Сегодня все играют относительно современно. Поэтому матчи идут сложные с любыми соперниками, пусть где-то и чуть полегче. Да, в данной ситуации у нас больше шансов на победу, но легкой прогулки все равно не будет.

- Соперник сыграл дважды вничью, включая домашний матч с Мальтой. Это говорит о том, что словаки не в самой лучшей форме?

- Ну а мы сербам проиграли на выезде 0:5, и что? Однозначно говорить, что мы выиграем у любой команды нашей группы сегодня нельзя, и как нельзя сказать, что у соперников нет никаких шансов. В футболе многое зависит не только от уровня мастерства, но и от ряда моментов: состояния игроков на данный момент, стечения обстоятельств. От случайностей никто не застрахован. Но если мы сыграем на своем уровне, то, скорее всего, выигрываем. Просто надо меньше ошибаться.

- Ничья нас устроит, исходя из турнирной стратегии?

- Нам нужна победа. Но и сопернику тоже. Они играют дома. Многое будет зависеть от состояния футболистов. Совсем недавно у нас был непростой матч. Но у нас есть неплохой резерв. Правда, в обороне его меньше, но возможности освежить состав есть. Так что шансов у нас больше.

- Нам ждать ротацию в составе?

- Не думаю, что она будет значительная. По минимуму. В конце матча или по ходу встречи, думаю, замены будут. А в стартовом составе не ожидаю больших изменений. Есть ключевые игроки, и они, конечно, выдут на поле. Процентов на 20 состав может измениться, не больше.

- Не ожидаете выхода с первых минут Соболева или Заболотного вместо Дзюбы?

- Нет, не ожидаю. Играть будет Дзюба. Учитывая, как он провел предыдущий матч, со старта будет играть он. А вот в конце Артёма могут заменить.

- Насколько влияет на матчи отсутствие ВАРа в отборочном турнире? В Белграде уже произошел большой скандал с незасчитанным голом Роналду.

- Влияет, конечно. К ВАРу можно относиться по-разному. Я отношусь как к банальной необходимости. Все в мире меняется, и во многих видах спорта уже давно современные технологии оценки присутствуют. И это правильно. Точная оценка игровых ситуаций влияет на результат, и он становится более объективным.

- Не может ли наша команда недонастроиться из-за таких результатов соперника? Не ожидаете психологических проблем?

- Категорически не могу это предположить. Мы не имеем такого существенного превосходства над соперником. Оно незначительное и не позволяет даже говорить, что мы однозначно выиграем. Если мы сыграем на максимальном уровне возможностей, у нас больше шансов на победу.

- Сейчас все следят за статистикой Дзюбы, который догоняет Кержакова в рейтинге лучших бомбардиров сборной России. Сегодня он сможет его догнать или перегнать?

- Шансы у Артёма будут, чтобы забить. У него моменты возникают регулярно, и у Дзюбы есть все качества. Он сейчас в хорошей форме, хорошо чувствует игру, свободно чувствует себя в штрафной площадке. Шансы у него будут точно, а вот реализует ли он, не знаю. Вероятность высокая.

Елена Григорьевская