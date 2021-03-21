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​Лоботка заболел тонзиллитом, он рискует не сыграть против России

21 Марта 2021, 09:45,

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка оказался в больнице из-за осложнения тонзиллита. После проведения манипуляции словацкий футболист отправился домой, что подтвердила пресс-служба неаполитанского клуба.

Станислав Лоботка был вызван в сборную Словакии на мартовские матчи отбора на чемпионат мира. Тридцатого марта словацкой национальной команде предстоит принять сборную России. Если Лоботка не успеет выздороветь, он рискует пропустить поединок.

Всего за сборную Словакии Лоботка провёл двадцать семь матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Сборная Словакии, Станислав Лоботка
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