Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Джикия и Фернандес держали друг друга в эпизоде с первым голом Словакии

30 Марта 2021, 23:27,

Во вторник вечером российская сборная проводит третью игру отбора на мундиаль, сражаясь со Словакией на выезде. Первый гол подопечные Станислава Черчесова пропустили после углового – отличился Милан Шкриньяр. На повторе видно, что в момент подачи защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес в буквальном смысле держали друг друга, не разобравшись.

Следить за концовкой поединка в Трнаве можно в трансляции в текстовом формате, которая проходит на страницах LiveResult.

Отметим, что следующие игры отбора на чемпионат мира пройдут уже осенью.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Марио Фернандес, Георгий Джикия
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара