​Джикия и Фернандес держали друг друга в эпизоде с первым голом Словакии

Во вторник вечером российская сборная проводит третью игру отбора на мундиаль, сражаясь со Словакией на выезде. Первый гол подопечные Станислава Черчесова пропустили после углового – отличился Милан Шкриньяр. На повторе видно, что в момент подачи защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес в буквальном смысле держали друг друга, не разобравшись.

Следить за концовкой поединка в Трнаве можно в трансляции в текстовом формате, которая проходит на страницах LiveResult.

Отметим, что следующие игры отбора на чемпионат мира пройдут уже осенью.