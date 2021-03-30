​Джикия и Фернандес держали друг друга в эпизоде с первым голом Словакии

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30 Марта 2021, 23:27,
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Во вторник вечером российская сборная проводит третью игру отбора на мундиаль, сражаясь со Словакией на выезде. Первый гол подопечные Станислава Черчесова пропустили после углового – отличился Милан Шкриньяр. На повторе видно, что в момент подачи защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес в буквальном смысле держали друг друга, не разобравшись.
Следить за концовкой поединка в Трнаве можно в трансляции в текстовом формате, которая проходит на страницах LiveResult.
Отметим, что следующие игры отбора на чемпионат мира пройдут уже осенью.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Марио Фернандес, Георгий Джикия