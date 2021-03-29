​Черчесов ответил на вопрос о состоянии Головина

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29 Марта 2021, 15:22,
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Рулевой сборной России Станислав Черчесов получил вопрос по поводу состояния Александра Головина, Алексея Ионова и Магомеда Оздоева. Головин, напомним, был заменён в субботнем матче против Словении.
«Головин, Ионов и Оздоев сегодня были на поле, провели тактическую тренировку. Сегодня медики дадут нам заключения, из которых будем исходить», - рассказал Черчесов журналистам на пресс-конференции.
Во вторник, тридцатого марта, сборная России проведёт гостевой поединок отбора на чемпионат мира против Словакии. На текущий момент команда Станислава Черчесова возглавляет свою группу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов