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​«У нас нет игрока с фамилией Жемчужина»: Черчесов пошутил на пресс-конференции

29 Марта 2021, 16:56,

Рулевой сборной России Станислав Черчесов пошутил на пресс-конференции. Журналист отметил проблемы в атаке сборной Словакии, противопоставив их наличием «жемчужины» в атаке российской команды.

«У нас нет игрока с фамилией Жемчужина», - отреагировал Черчесов.

После этого журналист заявил, что он имел в виду Артёма Дзюбу.

«Это другой вопрос. Мне сложно говорить о сопернике, а что касается нас, то игра со Словенией в прошлом. На новую игру нужно определять новую тактику и состав, независимо от фамилий», - высказался тренер российской сборной.

Сборная России проведёт гостевой матч против Словакии во вторник, тридцатого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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