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​Черчесов: «Не смотрим на результаты сборной Словакии»

29 Марта 2021, 15:35,

Наставник российской сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем против Словакии поговорил о сопернике.

В двух стартовых играх отбора против команд Кипра и Мальты словацкая сборная смогла раздобыть только два очка.

«Мы не смотрим на результаты сборной Словакии. Мы смотрим на игру команды, на её сильные и слабые стороны.

Результат? Любого тренера устроит только победа. Нам никто ничего не подарит, за результат нужно бороться», - сказал Черчесов журналистам.

Сборная России сыграет в гостях у Словакии во вторник, тридцатого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Сборная Словакии
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