​Черчесов: «Не смотрим на результаты сборной Словакии»

Наставник российской сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем против Словакии поговорил о сопернике.

В двух стартовых играх отбора против команд Кипра и Мальты словацкая сборная смогла раздобыть только два очка.

«Мы не смотрим на результаты сборной Словакии. Мы смотрим на игру команды, на её сильные и слабые стороны.

Результат? Любого тренера устроит только победа. Нам никто ничего не подарит, за результат нужно бороться», - сказал Черчесов журналистам.

Сборная России сыграет в гостях у Словакии во вторник, тридцатого марта.