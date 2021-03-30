Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Объявлен состав сборной России на матч против Словакии – ни одной перестановки

30 Марта 2021, 20:35,

Стал известен состав, который выбрал Станислав Черчесов на матч против Словакии. Рулевой российской сборной не сделал ни одной перестановки по сравнению с игрой против Словении. Нас ждёт та же система игры с тремя центральными защитниками.

Ворота сборной России будет защищать Антон Шунин. Тройку центральных защитников составят Георгий Джикия, Андрей Семёнов и Фёдор Кудряшов, по флангам места займут Марио Фернандес (справа) и Юрий Жирков (слева). В центре поля будет работать Магомед Оздоев, чуть выше - Далер Кузяев, Александр Головин и Рифат Жемалетдинов, а на острие расположится капитан Артём Дзюба.

Матч сборных Словакии и России начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого