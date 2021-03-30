​Объявлен состав сборной России на матч против Словакии – ни одной перестановки

Стал известен состав, который выбрал Станислав Черчесов на матч против Словакии. Рулевой российской сборной не сделал ни одной перестановки по сравнению с игрой против Словении. Нас ждёт та же система игры с тремя центральными защитниками.

Ворота сборной России будет защищать Антон Шунин. Тройку центральных защитников составят Георгий Джикия, Андрей Семёнов и Фёдор Кудряшов, по флангам места займут Марио Фернандес (справа) и Юрий Жирков (слева). В центре поля будет работать Магомед Оздоев, чуть выше - Далер Кузяев, Александр Головин и Рифат Жемалетдинов, а на острие расположится капитан Артём Дзюба.

Матч сборных Словакии и России начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.