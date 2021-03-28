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​Смольников не поможет сборной России в Словакии

28 Марта 2021, 16:19,

После побед над Мальтой и Словенией сборная России постарается продлить успешную серию в гостевом поединке против Словакии, который пройдёт тридцатого числа. Станислав Черчесов не сможет рассчитывать сразу на двоих игроков. О том, что из-за жёстких карантинных ограничений по перемещению между Германией и Словакией, в будущем матче не сыграет Александр Жиров, сообщалось раньше. Теперь пресс-служба российской сборной проинформировала общественность о травме Игоря Смольникова. На лечение небольшого повреждения защитнику понадобится от пяти до семи дней. Смольников не полетит в Словакию и вместо этого отправится в расположение «Краснодара».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Игорь Смольников
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