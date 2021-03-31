Черчесов: «То, к чему мы готовились, не сделали до конца»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча со Словакией (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что же сегодня произошло в Трнаве?

- В Трнаве мы проиграли матч, хотя рассчитывали на большее, естественно. В какие-то моменты мы владели инициативой, были расставлены. Другое дело, что стандартная ситуация немного перевернула игру, тем более, мы были готовы к этому. В последних матчах словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Но мы пропустили со стандарта. То, к чему мы готовились, не сделали до конца.

- С чем вы связываете разные по интенсивности таймы? Потому что во втором тайме сборная с другим уровнем агрессии играла?

- Вы абсолютно правы. Во-первых, мы проигрывали, и нам нужно было менять игру, мы и систему поменяли, перейдя на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего, вышли свежие игроки, которые добавили. Естественно, когда команда проигрывает надо добавлять. Другое дело, что мы давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили ответный гол. Потом мы еще давили, давили, имели моменты, но, к сожалению, не забили.

- Комментаторам всегда непонятно, когда тренер проводит обратную замену. Что она значит в матче против Словакии? Мостовой вышел и тут же вернулся на скамейку запасных.

- Она значит, что нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 ромбом в середине. Мы посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим.

- Были ли у вас мысли перейти на этот игровой вариант уже в перерыве и сразу выпустить Соболева в перерыве?

- Нет, если бы были, мы бы это сделали.