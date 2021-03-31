Алексей Миранчук: «Словакия была настроена с двойной мотивацией, но могли их уже добить»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подвёл итоги матча со Словакией (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Расскажите, как со скамейки смотрелся первый тайм? Потому что очень вязкая игра была.

- Соглашусь, но все-таки не вязкая, а больше играли проще, не хотели ошибаться в каких-то простых ситуациях, не ошибаться, не рисковали. Поэтому где-то так играли сдержанно.

- Второй тайм, понятно, что уже проигрываем 0:1. С какими словами вас выпускал главный тренер, какая была задача?

- Я думаю, вы сами прекрасно знаете ответ на этот вопрос - конечно же, усилить игру вперед. Как мне показалось, сразу же почти забили гол. Вроде бы все так вдохновились, но этот обидный гол пропустили, не дожали, хотя были моменты хорошие. Такой день сегодня у нас.

- Вот эта ситуация с быстрым ответом словаков и голом Мака - это последствия забитого гола, на эйфории были, проморгали, что произошло?

- По-моему, там, как я помню, у нас было большое количество игроков в штрафной, и как-то Мак шел, шел, шел поперек и попал между ног. Исполнил, конечно, хорошо, но такие голы очень обидные, так как когда контролируешь игру, играешь на половине поля соперника и получаешь такой обидный гол, это очень обидно и выбивает немного.

- Комментатор матча говорил, что Алексей Миранчук выходит на поле, и очень хочется увидеть, как он будет взаимодействовать с Александром Головиным, очень много похожих функций. Насколько вам удобно действовать вместе с Сашей, насколько вы похожи?

- Я думаю, что каждый индивидуален, мы с Сашей не похожи, у каждого свои сильные стороны. Но если говорить конкретно о нас, то Саша хорошо видит игру, имеет хороший первый прием. Там было пару моментов, где он хорошо находит между линиями, не боится давать эти передачи, играть приятно и получать такие передачи, когда вполоборота получаешь мяч и разгоняешь атаку, всегда опасно.

- Как оцениваете свой итальянский язык по 10-бальной системе? Насколько выучили?

- Я начал понимать теоретические занятия, начал понимать главное, что требуется. А говорить могу небольшими фразами. Где-то такое стеснение, мне нужно время и стать больше коммуникабельным, поэтому иногда так сдержанно себя веду, но прогрессирую.

- Как вы оцениваете этот итог длинного отрезка трехматчевого, шесть очков из девяти?

- Набрать такой хороший ход, две игры выиграли, но обидно. Команда Словакии была в таком состоянии, что два матча не побеждала. Понятное дело, она была настроена с двойной мотивацией, но могли их уже добить. Поэтому обидно, что не довели троицу до конца, не сделали тройную победу. Все-таки хотелось бы, чтобы наглый ход набрать и с тремя победами. Но ничего, еще игры есть, поэтому будем делать дальше все возможное и набирать как можно больше очков.