Дзюба выиграл в голосовании болельщиков под эгидой ФИФА

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30 Марта 2021, 17:39,
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Форвард сборной России Артём Дзюба, получивший первый вызов в сборную России после осеннего скандала, стал героем мартовских квалификационных матчей чемпионата мира. Дзюба забил три гола в ворота сборных Мальты и Словении и стал открытием для европейских болельщиков. Таковы результаты опроса ФИФА.
Болельщики в голосовании в «Твиттере» международной федерации отдали 43% голосов за россиянина. Позади оказались Александр Митрович из Сербии, Стеван Йоветич из Черногории и Саша Калайджич из Австрии.
Напомним, что Дзюба также в одном голе от рекордного показателя Александра Кержакова по забитым голам за национальную команду.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба
Что-то других именитых игроков в этом голосовании не видно. Ну да ладно. Дзюба просто сделал то, что он должен, форвард его калибра должен легко решать подобные матчи! Тем не менее, видеть его победителем подобного голосования странно, думается, есть кандидатуры и поярче.
Ну судя по фразе "стал открытием для европейских болельщиков." становится ясно почему нет фамилий поярче. Ну что сказать. Да, соперники так себе, но он свое дело сделал. Гол+пас в одной игре итого победа. И два гола во второй игре. Тоже победа. Все его результативные действия оказались победными. Просто факт.