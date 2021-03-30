Дзюба выиграл в голосовании болельщиков под эгидой ФИФА

Форвард сборной России Артём Дзюба, получивший первый вызов в сборную России после осеннего скандала, стал героем мартовских квалификационных матчей чемпионата мира. Дзюба забил три гола в ворота сборных Мальты и Словении и стал открытием для европейских болельщиков. Таковы результаты опроса ФИФА.

Болельщики в голосовании в «Твиттере» международной федерации отдали 43% голосов за россиянина. Позади оказались Александр Митрович из Сербии, Стеван Йоветич из Черногории и Саша Калайджич из Австрии.

Напомним, что Дзюба также в одном голе от рекордного показателя Александра Кержакова по забитым голам за национальную команду.