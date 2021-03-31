Губерниев подвёл итоги матча Словакия - Россия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги поединка между сборными Словакии и России в рамках третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова потерпела поражение со счетом 1:2.

«Тоскливо местами. Два пропустить - это много. Один забили - молодцы. Играли во втором тайме неплохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

После трех сыгранных туров сборная России имеет в своем активе шесть баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в группе Н команда Хорватии, набравшая аналогичное количество баллов.

Следующий матч сборной России в отборочном раунде ЧМ-2022 состоится первого сентября.