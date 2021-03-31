Словацкая неудача сборной России - видео

Сборная России могла претендовать на 9 очков после трех матчей на старте отборочной кампании чемпионата мира, но не смогла одолеть словацкую команду, которая неуверенно провела первые поединки. Курьезная игра обороны команды Станислава Черчесова при стандарте привела к пропущенному голу, после чего россиянам пришлось перестраивать и прибавлять в активности, что завершилось штурмом ворот противника и голом Марио Фернандеса, вот только сразу словаки забили в ответ. После сольного прохода параллельно воротам Роберт Мак не без доли везения попал в ближний угол и принес своей команде три очка, полностью запутав турнирную таблицу.

Все лучшие моменты матча Словакия - Россия собраны в видеообзоре.