Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром

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30 Марта 2021, 23:40,
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В третьем туре отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная России играла в Трнаве.
|(1:0) Шкриньяр Милан 38'
|71' Фернандес Марио (1:1)
|(2:1) Мак Роберт 74'
Третий матч за шесть дней. Да, таковы жестокие коронавирусные реалии отбора на чемпионат мира. И как бы не было грустно смотреть на игру сборной России, за результаты команду можно похвалить. Перед выездом в Трнаву – две победы из двух возможных и единоличное лидерство в группе Н. Хорваты и словенцы позади, а сегодняшние соперники – словаки, вообще не смогли обыграть ни Кипр, ни Мальту. Но, многое изменилось после третьего тура.
Шкриньяр, Куцка, Дюриш и Мак удивляли непонятными результатами. Словакия, которая виделась сильным соперником, с трудом уходит от поражения в матче с Мальтой, не забивает на Кипре, но не теряет шансов на плей-офф, нужно лишь собраться на матчи с прямыми конкурентами. Первый из таковых команда Тарковича дома проводила против сборной России. А обозлённый соперник – вдвойне опасен.
Станислав Черчесов в точности повторил стартовый состав, вышедший в Сочи против Словении. У соперников в основе значились главные звёзды – Шкриньяр, Дуда, Куцка, и знакомые нам по РПЛ Мак с Губочаном. Обсуждение стартовых сочетаний долгое время занимало болельщиков, ведь первые полчаса на поле вообще ничего не происходило. Столкновения, паузы, микротравмы, две жёлтые карточки (Жемалетдинов и Дзюба). И всё, ни одной интересной атаки.
Не случилось интересной атаки и когда счёт был открыт. Словакам помог стандарт. Марио Фернандес и Георгий Джикия почему-то держали друг друга, пока Роберт Мак подавал от угла поля. И без опеки остался Милан Шкриньяр, набежавший на мяч и пробивший точно в угол – 1:0. Удивительно, но самого опасного игрока словаков россияне закрывать не стали. Под занавес тайма мог сравнять счёт Марио Фернандес, открывшийся на кросс Головина. Жаль, защитник ЦСКА пробил очень удобно для Куцяка. Голкипер забрал мяч намертво.
Второй тайм ничем от первого не отличался. Тишина изредка прерывалась опасным стандартом словаков. Куцка заработал и подал, а Дзюба чуть не пробил по своим воротам. Потом ещё с дальней дистанции пальнул Юрай, заставив вздрогнуть болельщиков сборной России. Футболисты Станислава Черчесова смотрелись очень пресно. Только Головин живо носился по полю, остальные действовали очень вяло. Но получалось даже поддавить сборную Словакии.
Игра взорвалась после 70-й минуты. Прострел Миранчука Дзюба преобразовал в скидку на Кузяева. Далер пробил с правой – голкипер выручил, однако на добивании первым оказался Марио Фернандес, протолкнувший мяч в ворота. Но не успели россияне порадоваться. Буквально в следующей атаке Роберт Мак забежал в штрафную площадь, простыми замахами убрал Оздоева и Семёнова, а затем пробил в угол. Закрытый защитниками Шунин не выручил – 2:1.
Более отыграться (Дзюба пробил рядом со штангой) у сборной России, к сожалению, не получилось. Первое поражение команды Черчесова в отборе на ЧМ-2022 совпало с первой победой сборной Словакии. Почти пять лет россияне не встречались со словаками, но снова проиграли.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная России, Сборная Словакии
Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром.
Ничего удивительного, днище вынесли вперед ногами! ПОЗОРНИКИ, КУЧА!)
у нас нету нападающих. СОВСЕМ! нету нападающих и все. То, что есть - это не нападающие, это тополя. Я когда слышу песню "Тополиный пух", то сразу в голову приходят Дзюба, Соболев и Болотный. Трындец короче......
посмотрел пераые десять минут и дальше не стал...
как оказалось не зря!..
Что это за первый тайм? Один момент у словаков и гол.. один момент у наших и во вратаря. Что и кого делили Фернандес и Джикия непонятно, хотя звоночки по игре в защите еще были с Мальтой и Словенией. Зачем Черчесов ставит бесполезного пенсионера Жиркова? Чудачества в этом матче наиболее явно проявились. Только у одного Дзюбы было с пяток хороших моментов и три верных.. но он как слон в посудной лавке.
И если у Дзюбы не идет игра сборная проигрывает. Выход Соболева оживил игру в нападении, но его надо было выпускать сразу вначале второго тайма. Второй гол не менее клоунский - словак проходит троих игроков уходя от ворот никто не блокирует, никто не вытесняет из штрафной и еще умудряется забить. Одним словом, Черчесова надо было увольнять еще до начала этого отбора.
Про Черчесова абсолютное верное предложение!
Что и следовало доказать: один не тренер, а другой рукоблуд.
очень трудный матч и для сборной, и для болельщика, когда одна из команд изначально выходит играть грязно, цепко, вязко, обозлившись после двух неудач, а вторая не знает, как вскрывать эту консервную колючую банку. по игре логичным был бы счёт 1-1, но, увы, четыре манекена в обороне решили понаблюдать за красивым голом Мака...
убогий кабздоев беспомощно пытался изобразить помеху. звездюк, звездец, короче полный ......!
Отстоев он и есть отстой.
Ох и веселая у нас группа
второй тайм мне понравился , и винить в проигрыше тренера наверное я не стал бы , ведь могли бы играть первым номером с первых минут , а не сыграли лишь потому что как я отмечал ранее не хватает физухи , бегал более менее легко лишь Головин , а очки , хотя бы ничейка нужна была как воздух . все будет решатся в мтчах с хорватами
Тренер словенцев совершил большую ошибку, приставив опекать Дзюбу бывшего игрока "Зенита" Мевлю ( сейчас игрока фарм-клуба "Зенита" ). В обеих голах Дзюбы Мевля выглядел в роли статиста. Сегодня рядом с "голеадором" всех российских времён играл деф "Интера" Шкриньяр, и сразу куда-то пыл бомбардирский у Дзюбы пропал. Жду нового обращения к нации от капитана сборной России(( P.S. Мостовой после этой игры Черчесова будет часто вспоминать "добрым" словом...
Вообще не понимаю что делают мостовые жемалетдиновы и прочие фомины в сборной.
Полностью соглашусь с этим утверждением. Когда наблюдаю игру особенно Оздоева, то не понимаю одного, как игрок сборной допускает такое огромное количество неточных передач.
Ну. отмучились. Словаки выглядели не лучше. Тупо и серо. Игра была равна... со всеми вытекающими. Обоим командам дуойка)
Хорошо ещё словенцы слили кипру.
Черчесов неправильный составом выбрал
А какой правильный?
Жемалетдинова и Жиркова не надо было в старте выпускать.
БЕЗДАРНЫЙ главный тренер, как следствие - БЕЗДАРНАЯ КОМАНДА. При такой игре у такой команды НЕТ НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ НА ЧМ 2022.
А какие ты ожидал, 1/2 или финал минимум?
Хотя бы выйти на ЧМ и выйти там из группы. Но до этого далеко, как до Луны
Ты сейчас про Россию или про Италию?
Хорошо ответил мне, на 5-ку. Молодец! Только думаю, что Италия пройдет на ЧМ и группы, и, может быть, достигнет, как минимум, до 1/4
Так они туда и не попадут!
Да, видимо, так и случится!
так я и думал