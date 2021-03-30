Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром

В третьем туре отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная России играла в Трнаве.

Третий матч за шесть дней. Да, таковы жестокие коронавирусные реалии отбора на чемпионат мира. И как бы не было грустно смотреть на игру сборной России, за результаты команду можно похвалить. Перед выездом в Трнаву – две победы из двух возможных и единоличное лидерство в группе Н. Хорваты и словенцы позади, а сегодняшние соперники – словаки, вообще не смогли обыграть ни Кипр, ни Мальту. Но, многое изменилось после третьего тура.

Шкриньяр, Куцка, Дюриш и Мак удивляли непонятными результатами. Словакия, которая виделась сильным соперником, с трудом уходит от поражения в матче с Мальтой, не забивает на Кипре, но не теряет шансов на плей-офф, нужно лишь собраться на матчи с прямыми конкурентами. Первый из таковых команда Тарковича дома проводила против сборной России. А обозлённый соперник – вдвойне опасен.

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Станислав Черчесов в точности повторил стартовый состав, вышедший в Сочи против Словении. У соперников в основе значились главные звёзды – Шкриньяр, Дуда, Куцка, и знакомые нам по РПЛ Мак с Губочаном. Обсуждение стартовых сочетаний долгое время занимало болельщиков, ведь первые полчаса на поле вообще ничего не происходило. Столкновения, паузы, микротравмы, две жёлтые карточки (Жемалетдинов и Дзюба). И всё, ни одной интересной атаки.

Не случилось интересной атаки и когда счёт был открыт. Словакам помог стандарт. Марио Фернандес и Георгий Джикия почему-то держали друг друга, пока Роберт Мак подавал от угла поля. И без опеки остался Милан Шкриньяр, набежавший на мяч и пробивший точно в угол – 1:0. Удивительно, но самого опасного игрока словаков россияне закрывать не стали. Под занавес тайма мог сравнять счёт Марио Фернандес, открывшийся на кросс Головина. Жаль, защитник ЦСКА пробил очень удобно для Куцяка. Голкипер забрал мяч намертво.

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Второй тайм ничем от первого не отличался. Тишина изредка прерывалась опасным стандартом словаков. Куцка заработал и подал, а Дзюба чуть не пробил по своим воротам. Потом ещё с дальней дистанции пальнул Юрай, заставив вздрогнуть болельщиков сборной России. Футболисты Станислава Черчесова смотрелись очень пресно. Только Головин живо носился по полю, остальные действовали очень вяло. Но получалось даже поддавить сборную Словакии.

Игра взорвалась после 70-й минуты. Прострел Миранчука Дзюба преобразовал в скидку на Кузяева. Далер пробил с правой – голкипер выручил, однако на добивании первым оказался Марио Фернандес, протолкнувший мяч в ворота. Но не успели россияне порадоваться. Буквально в следующей атаке Роберт Мак забежал в штрафную площадь, простыми замахами убрал Оздоева и Семёнова, а затем пробил в угол. Закрытый защитниками Шунин не выручил – 2:1.

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Более отыграться (Дзюба пробил рядом со штангой) у сборной России, к сожалению, не получилось. Первое поражение команды Черчесова в отборе на ЧМ-2022 совпало с первой победой сборной Словакии. Почти пять лет россияне не встречались со словаками, но снова проиграли.