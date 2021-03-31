Оздоев: «Мы забили гол и подумали, что сейчас дожмем. Какая-то расслабленность»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев подвёл итоги матча со Словакией (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Алексей Миранчук выразил мнение, что таких словаков можно было брать.

- Согласен с Алексеем Миранчуком, что сегодня нельзя было терять очки, но с первых минуты было видно, что в первом тайме не хватало свежести. Много работы на скоростях, и во втором тайме уже начали по-другому играть, добавили в скоростях, и уже моменты появились. Так получается, что сегодня не набрали те очки, которые должны были забрать.

- Как-то разбирали с командой в перерыве эпизод с первым голом, когда такая комичная и неприятная для нас сложилась история, когда Фернандес и Джикия держали друг друга, а не Шкриньяра? Кто там должен был быть ответственным?

- Я не знаю, думаю, что пока еще не разбирали, тренерский штаб все разберет. В любом случае мы готовились, и нам говорили, что, кроме стандартов, на данном этапе они больше голов не забивали. Смотрели внимательно, но так получилось, что они заблокировали. Я думаю, ничего страшного. Мы свои очки возьмем в Москве.

- Должны были персонально работать на стандартах, да?

- Да, с каждым игроком всегда персонально работаем. Кого-то винить нет смысла, потому что команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого.

- Вопрос по второму голу, потому что совсем рядом с вами развивалась ситуация. Как там нужно было сыграть, чего не хватило, чтобы помешать Маку?

- Не знаю, чего там не хватило, я пытался закрыть дальний угол. Получилось, что он под ногу ударил, мяч ушел в ближний угол. Я думаю, ситуация сложилась потому, что мы забили гол и подумали, что сейчас дожмем. Какая-то расслабленность.

- Немножко раскрылись?

- Да, раскрылись, потому что всегда так получается, что когда команда глубоко сидит и практически не атакует, просто выбивает мяч. Ты думаешь, что сейчас не добегут. Так произошло.

- В чем просил добавить главный тренер в перерыве? Может быть, какие-то позиции у футболистов поменялись? Я имею в виду центральную ось, потому что добавился еще и пятый, Мостовой. Может быть, он просил, чтобы вы менялись позициями?

- На самом деле, да. В перерыве изменилось, мы перешли на четыре защитника и выдвинули поднападающего, начали играть там 4-4-1-1, более атакующее. Стало больше полузащитников, хотели насытить больше фланги, потому что были зоны, можно было атаковать через фланги. Они очень глубоко сидели, и весь центр был забит.

- Вопрос по состоянию команды, а что по поводу свежести? Третий матч, получился такой несколько необычный отрезок, когда сразу три официальных игры за сборную. Хватило ли сегодня свежести сборной и лично вам?

- Я думаю, что хватило. Вы видели, что мы во втором тайме прибавили. Но я думаю, что нам с первой минуты нужно было действовать более сконцентрированнее и мобильнее, потому что силы есть, только чемпионат начался. Сыграли не так много матчей. Понятно, что в Европе сыграли чуть побольше, но у всех были силы. Замены сделали и прибавили мощности. Нужно было дожимать, но сегодня так произошло.