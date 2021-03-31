​Дзюба – лидер европейской части отбора по выигранным верховым единоборствам

Первый этап европейской части отбора на катарский чемпионат мира позади. Сборная России в трёх мартовских матчах раздобыла шесть очков и занимает второе место в своей группе, уступая хорватам только по разности забитых и пропущенных мячей.

Как сообщает Opta, капитан российской сборной Артём Дзюба является лидером европейской части отбора по количеству выигранных верховых единоборств. Форвард выиграл 27 верховых дуэлей – на 7 больше, чем любой другой футболист.

Следующий матч отбора сборная России проведёт только в начале осени. Соперником российской команды будет Хорватия.