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​Дзюба – лидер европейской части отбора по выигранным верховым единоборствам

31 Марта 2021, 00:24,

Первый этап европейской части отбора на катарский чемпионат мира позади. Сборная России в трёх мартовских матчах раздобыла шесть очков и занимает второе место в своей группе, уступая хорватам только по разности забитых и пропущенных мячей.

Как сообщает Opta, капитан российской сборной Артём Дзюба является лидером европейской части отбора по количеству выигранных верховых единоборств. Форвард выиграл 27 верховых дуэлей – на 7 больше, чем любой другой футболист.

Следующий матч отбора сборная России проведёт только в начале осени. Соперником российской команды будет Хорватия.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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