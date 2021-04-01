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Писарев раскритиковал Фернандеса за игру в матче со Словакией

01 Апреля 2021, 08:06,

Футбольный специалист Николай Писарев, ранее работавший с молодежной сборной России, подверг критике защитника Марио Фернандеса за игру в поединке третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Словакии (1:2).

«Фернандес виноват во втором голе. У меня есть вопросы к нему как к защитнику. Потому что уже встает вопрос: насколько он защитник?», - заявил Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

После трех сыгранных туров подопечные Станислава Черчесова набрали шесть баллов и занимают второе место в турнирной таблице группы Н. Следующий матч Россия проведет против Хорватии первого сентября на своем поле.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Фернандес, Николай Писарев
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Комментарии (1)
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HG2017
01 Апреля 2021, 10:03

Вот кому к кому, а этому и незабитый пеналь хорватам можно простить! А вообще да, считаю, можно бы его 7 номером поставить, там дефицит конкретный!

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