Десять игроков сборной России сдали допинг-тесты

Утром 29-го марта в расположение сборной России прибыли инспекторы допинг-контроля. Они взяли пробы у десяти игроков, об этом рапортует пресс-служба национальной команды посредством «Телеграма».

Фамилии футболистов, сдавших пробы, не разглашаются. Процедура прошла в штатном порядке.

Напомним, что сборная России ведет подготовку к поединку третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 против команды Словакии. Игра пройдет на выезде во вторник, 30-го марта.

В первых двух турах подопечные Станислава Черчесова отпраздновали победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).