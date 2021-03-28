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​Жиров уехал из сборной России

28 Марта 2021, 12:47,

Защитник Александр Жиров покинул расположение сборной России. Об этом сообщила пресс-служба команды. Отъезд Жирова, выступающего за немецкий «Зандхаузен», не стал неожиданностью. Изначально было известно, что футболист не сможет поехать в Словакию из-за ограничений по перемещению между этой страной и Германией.

Стоит сказать, что Жиров так и не дебютировал за сборную России, хотя уже дважды вызывался в ряды национальной команды.

В воскресенье футболисты сборной России провели восстановительную тренировку. Игроки были разбиты на группе в зависимости от того, кто сколько времени провёл на поле в субботнем матче против словенцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Жиров
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