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Сборная России показала фото с тренировки

29 Марта 2021, 19:31,

Сборная России готовится к игре третьего тура отбора на чемпионат мира против Словакии. В понедельник пресс-служба национальной команды опубликовала в Instagram ряд фотографий с тренировки.

 

После двух сыгранных туров сборная России возглавляет свою группу с шестью зачётными баллами в кармане. Словаки, с которыми команде Станислава Черчесова предстоит сразиться во вторник, занимают лишь четвёртую строчку с двумя набранными очками.

Отметим, что прямой билет на чемпионат мира получит команда, которая в отборочной группе займёт первое место. Второе место даёт право побороться за путёвку на мундиаль в стыковых поединках.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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