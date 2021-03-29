Сборная России показала фото с тренировки

|
29 Марта 2021, 19:31,
|
|
Сборная России готовится к игре третьего тура отбора на чемпионат мира против Словакии. В понедельник пресс-служба национальной команды опубликовала в Instagram ряд фотографий с тренировки.
После двух сыгранных туров сборная России возглавляет свою группу с шестью зачётными баллами в кармане. Словаки, с которыми команде Станислава Черчесова предстоит сразиться во вторник, занимают лишь четвёртую строчку с двумя набранными очками.
Отметим, что прямой билет на чемпионат мира получит команда, которая в отборочной группе займёт первое место. Второе место даёт право побороться за путёвку на мундиаль в стыковых поединках.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России