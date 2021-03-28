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Сборные России и Словакии рассудят испанцы

28 Марта 2021, 13:37,

На сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи отбора на чемпионат мира. Игру Словакия – Россия в Трнаве рассудят рефери из Испании. Карлосу дель Серро, который будет работать в поле, на бровках будут помогать Хуан Юсте и Диего Барберо. Функции четвёртого судьи лягут на Хосе Санчеса.

Матч Словакия – Россия начнётся тридцатого марта в 21:45 по московскому времени. Российская команда после двух матчей отбора имеет в своём активе шесть зачётных баллов, в то время как словацкая дружина смогла раздобыть только два очка по итогам встреч со сборными Кипра и Мальты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Карлос дель Серро
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
28 Марта 2021, 13:56

Ну всёё,отомстят России за вылет Испании на ЧМ в РФ )))

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