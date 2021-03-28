Сборные России и Словакии рассудят испанцы

На сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на вторничные матчи отбора на чемпионат мира. Игру Словакия – Россия в Трнаве рассудят рефери из Испании. Карлосу дель Серро, который будет работать в поле, на бровках будут помогать Хуан Юсте и Диего Барберо. Функции четвёртого судьи лягут на Хосе Санчеса.

Матч Словакия – Россия начнётся тридцатого марта в 21:45 по московскому времени. Российская команда после двух матчей отбора имеет в своём активе шесть зачётных баллов, в то время как словацкая дружина смогла раздобыть только два очка по итогам встреч со сборными Кипра и Мальты.