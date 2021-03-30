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Александр Мостовой: «Одного Иличича было мало против такого серьёзного соперника, как наша сборная»

30 Марта 2021, 15:44,

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча между Словакией и Россией в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я думаю, что наши, как минимум, не проиграют. Словаков посмотрели, и ничего особенного там нет. Все-таки они сыграли вничью и с Мальтой, и с Кипром. Поэтому я думаю, что Словакия вряд ли доставит нам сильных хлопот.

Что касается нашей игры. Перед матчем со словенцами я говорил, что в один мяч, скорее всего, выиграем, так и получилось. Одного Иличича мало против такого серьезного соперника, как наша сборная. Плюс не забываем о болельщиках, они играют огромную роль. 15 тысяч зрителей закричали, загудели, и сразу атмосфера футбольная поменялась. Словения последние 20 минут нас поддавила, но это потому, что наши думали о том, как сохранить счёт. В Словакии болельщиков не будет, а их команда сопоставима со Словенией. Ничейный результат устроит нашу сборную спокойно, после трёх игр семь очков - это будет хороший задел», - сказал Мостовой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Александр Мостовой
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