​Жемалетдинов не сыграет в сентябрьском матче с Хорватией

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30 Марта 2021, 22:17,
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Рифат Жемалетдинов не сможет помочь сборной России в следующем матче отбора на мундиаль. Во вторничном поединке против Словакии Жемалетдинов был предупреждён ближе к средине первого тайма. Это вторая карточка для Рифата в отборе, и теперь он будет вынужден отбыть дисквалификацию.
Следующую игру отбора российская сборная проведёт нескоро – в первый день осени. Команда Станислава Черчесова будет принимать сборную Хорватии.
Следить за ходом поединка словацкой и российской сборных во всех деталях можно в подробной трансляции в текстовом формате, которая проходит на LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Рифат Жемалетдинов