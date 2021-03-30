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​Жемалетдинов не сыграет в сентябрьском матче с Хорватией

30 Марта 2021, 22:17,

Рифат Жемалетдинов не сможет помочь сборной России в следующем матче отбора на мундиаль. Во вторничном поединке против Словакии Жемалетдинов был предупреждён ближе к средине первого тайма. Это вторая карточка для Рифата в отборе, и теперь он будет вынужден отбыть дисквалификацию.

Следующую игру отбора российская сборная проведёт нескоро – в первый день осени. Команда Станислава Черчесова будет принимать сборную Хорватии.

Следить за ходом поединка словацкой и российской сборных во всех деталях можно в подробной трансляции в текстовом формате, которая проходит на LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Рифат Жемалетдинов
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