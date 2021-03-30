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Тесак: «Надеюсь, защитники сборной Словакии сумеют справиться с Дзюбой»

30 Марта 2021, 13:41,

Бывший защитник «Арсенала», «Торпедо» и сборной Словакии Лукаш Тесак в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче его национальной команды против россиян.

В Словакии удивлены последними результатами команды?

Да, результаты последних двух матчей против Кипра и Мальты, конечно, не очень. Но сейчас нет слабых сборных. Уровень сильно подтянулся. Кроме того, к сожалению, у нас нет достаточного количества сильных исполнителей.

Как вам сейчас сборная России?

Как и сборная Словакии, сборная России сильно изменилась. Но видите, ваша команда идет на первом месте в группе, значит пока все хорошо. Особенно стоит выделить Артёма Дзюбу. На мой взгляд, он лучший игрок сборной. Надеюсь, защитники сборной Словакии сумеют с ним справиться.

Какие ожидания от матча?

Очень бы хотелось, чтобы Словакия победила, и, надеюсь, так и будет. Победа нам очень нужна, как в плане психологии, так и с точки зрения турнирной борьбы. Ожидаю очень качественную игру.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Лукаш Тесак
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