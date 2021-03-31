Черчесов: «Стандарт перевернул ситуацию, и игра пошла по сценарию словаков, которые любят и умеют играть вторым номером»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча со Словакией (1:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вопрос по поводу стандартного положения. Фернандес и Джикия персонально играли, встретились с блоком и в итоге обнимали друг друга. Как объясните действия защитников?

- Я, честно говоря, пока не видел этот момент по телевидению, мне сложно сказать. Чтобы сейчас не быть голословным, мне надо это спокойно посмотреть, потом буду у вас в студии, наверное, через пару дней и на все вопросы отвечу, когда игру спокойно посмотрю, а сейчас мне сложно сказать. Игрок оказался один. Как это случилось, я не видел повтор. Не хотел бы наговорить то, что потом будет неправильно истолковано.

- Выбор стартового состава. Замена, которая произошла в перерыве, это реакция на то, что происходило в первом тайме, признание ошибки? Что это значит? Потому что вы нечасто делаете замены уже в перерыве.

- Дело в том, что регламент изменился, и если делать в перерыве замену, то она как бы не считается. Если во втором тайме делать замену, то три можно. А если в перерыве ее провести, то три замены остаются. Мы проигрывали и хотели поменять систему.

- Каким находите физическое состояние команды? Потому что все-таки довольно редкая ситуация, когда три подряд официальных матча играет национальная команда.

- Мы это уже проверили в прошлый раз. Понятно, тогда состав был другой, но сегодня вышли только Кузяев, и два центральных защитника играли полные матчи. Остальных мы меняли по мере возможности, чтобы сохранить на весь матч. Нас хватило, во втором тайме мы добавили. Я не думаю, что здесь есть проблема в физическом состоянии. Просто те моменты, которые мы планировали, не до конца использовали. Еще раз повторяю, стандарт перевернул ситуацию, и игра пошла по сценарию словаков, которые любят и умеют играть вторым номером.

- Как считаете, чего не хватило в самой концовке, когда начали появляться моменты, и вроде бы ставка на двух больших нападающих начала реализовываться?

- Здесь немного отвернулась удача. Сложно было видеть с лавки, когда Дзюба скинул, и Головин не попал по мячу. Не знаю, то ли он поскользнулся, то ли не дотянулся. Мне сложно сказать, но моменты были. Надо было их завершать. Но будем думать и делать выводы.

- Как вы оцениваете очковый итог - шесть очков после стартовых трех матчей еще и на фоне неожиданных потерь прямых конкурентов?

- Для вас они неожиданные потери конкурентов. Когда группа была сформирована, мы уже знали, что очень ровная группа. Каждый у каждого может отбирать очки, что мы теперь видим. Мы нацеливаемся на другой результат не потому что хотели, чтобы нам кто-то подарил на таком уровне. Другое дело, что так сложился матч, который мы в какой-то степени не до конца реализовали так, как мы хотели.