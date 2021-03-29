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​Уткин: «У сборной России есть только один план – сыграть на Дзюбу»

29 Марта 2021, 14:38,

В начале недели на канале Василия Уткина в YouTube вышел новый выпуск программы «Футбольный клуб». Известный журналист поговорил о сборной России и сказал, что у команды Станислава Черчесова, несмотря на успешные результаты, отсутствует вариативность игры.

«У сборной России есть только один план – сыграть на Артёма Дзюбу. А дальше скидка или удар... Под хорошее настроение Артём хорошо разбирается в штрафной. Но это же только один план. И если он не получается, то ничего не выходит. Или выходит что-то смятое. В этот раз это сработало, но фокус в том, что другого плана у сборной России просто нет.

Я всегда вспоминаю домашний матч против Бельгии в прошлом отборе. Мне интересно было посмотреть, на что способна сборная России против топ-сборной на своём поле. Оказалось, что не способна ни за что. Против Дзюбы играл здоровый парень Боята. Мы не увидели Дзюбу на поле…» - сказал Уткин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Василий Уткин
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