​Уткин: «У сборной России есть только один план – сыграть на Дзюбу»

В начале недели на канале Василия Уткина в YouTube вышел новый выпуск программы «Футбольный клуб». Известный журналист поговорил о сборной России и сказал, что у команды Станислава Черчесова, несмотря на успешные результаты, отсутствует вариативность игры.

«У сборной России есть только один план – сыграть на Артёма Дзюбу. А дальше скидка или удар... Под хорошее настроение Артём хорошо разбирается в штрафной. Но это же только один план. И если он не получается, то ничего не выходит. Или выходит что-то смятое. В этот раз это сработало, но фокус в том, что другого плана у сборной России просто нет.

Я всегда вспоминаю домашний матч против Бельгии в прошлом отборе. Мне интересно было посмотреть, на что способна сборная России против топ-сборной на своём поле. Оказалось, что не способна ни за что. Против Дзюбы играл здоровый парень Боята. Мы не увидели Дзюбу на поле…» - сказал Уткин.