«Челси» впервые при Тухеле проиграл три гостевых матча кряду

Лондонский «Челси» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла стартовый матч против загребского «Динамо». Как оказалось, это был сотый матч Томаса Тухеля у руля «Челси», он возглавил клуб 26 января 2021 года, и в первый же сезон привел его к победе в Лиге чемпионов.

Однако сейчас дела «Челси» идут не лучшим образом - команда проиграла два выездных матча в чемпионате Англии, уступив «Лидсу» и «Саутгемптону», а теперь и это поражение в Загребе.

Как выяснилось, «Челси» впервые при Томасе Тухеле проиграл в трех гостевых матчах с учетом всех турниров. В последний раз такое случалось еще в 2020 году при Фрэнке Лэмпарде.