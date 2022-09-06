Джо Коул встревожен неудачей «Челси»

Лондонский «Челси» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла стартовый матч против загребского «Динамо». Этой неудачей расстроен бывший защитник лондонского клуба Джо Коул - он выступал за «Челси» в период с 2003 по 2010 год.

- Я не вижу баланса в команде, новички еще не влились в команду. Не вижу текучести игры. Кулибали вечно оказывался не там, где надо. Ему надо срочно прибавить в скорости, несмотря на его 31 год. Есть хорошие игроки, такие, как Пулишич, Зиеш, но они выглядят какими-то неуверенными в себе, потерянными, - цитирует бывшего защитника BT Sport.