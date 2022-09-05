Ковачич: «Наличие таких игроков, как Обамеянг, необходимо для завоевания титула»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич уверен, что Пьер-Эмерик Обамеянг сделает команду гораздо более конкурентоспособной.

33-летний нападающий пополнил ряды «синих» перед закрытием летнего трансферного окна, перебравшись из «Барселоны» за 12 млн евро.

«Обамеянг – настоящий форвард и бомбардир, и именно такого игрока нам не хватало в последние годы. У нас не было нападающего, который забивает по 20-25 голов за сезон, что, очевидно, необходимо для завоевания титула. С нетерпением ждём, когда он сыграет за «Челси», – заявил хорватский хавбек.

По словам Томаса Тухеля, Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать за лондонцев уже во вторник в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо».