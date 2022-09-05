Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич: «Наличие таких игроков, как Обамеянг, необходимо для завоевания титула»

 
05 Сентября 2022 • 21:58 Комментировать
Динамо Загреб
...
Челси
1 6.80 X 4.50 2 1.47
Через 20 ч. 49 мин.

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич уверен, что Пьер-Эмерик Обамеянг сделает команду гораздо более конкурентоспособной.

33-летний нападающий пополнил ряды «синих» перед закрытием летнего трансферного окна, перебравшись из «Барселоны» за 12 млн евро.

«Обамеянг – настоящий форвард и бомбардир, и именно такого игрока нам не хватало в последние годы. У нас не было нападающего, который забивает по 20-25 голов за сезон, что, очевидно, необходимо для завоевания титула. С нетерпением ждём, когда он сыграет за «Челси», – заявил хорватский хавбек.

По словам Томаса Тухеля, Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать за лондонцев уже во вторник в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО ЗАГРЕБ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
22:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Следующим летом «Ливерпуль» купит звёздного полузащитника»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о том, сможет ли Холанн достичь уровня Месси и Роналду
21:58 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Наличие таких игроков, как Обамеянг, необходимо для завоевания титула»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, от чего будет зависеть участие Обамеянга в матче Лиги чемпионов
20:30 · Англия. Премьер-лига
Ковачич советовал «Челси» подписать дорогостоящего хорватского футболиста
19:01 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболиста избили на парковке после матча
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Кака посетил матч «МЮ» - «Арсенал» и сделал фото с Роналду 1
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Жезус – лидер топ-лиг по касаниям в чужой штрафной, Мбаппе и Месси – в пятёрке
15:36 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг отправился с «Челси» в Загреб на матч с «Динамо»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​Новый владелец «Челси» недоволен действиями Грановской
15:17 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Ливерпуль» не будет бороться за титул»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может пропустить матч с «Ливерпулем»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Джеймс – о новом контракте: «Я на седьмом небе от счастья»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Гиггз: «Роналду был лучшим одноклубником, пока вам не приходилось воспользоваться зеркалом» 1
14:31 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Мы играли намного лучше «МЮ» 1
Все новости
Рекомендуем