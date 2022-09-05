Броя – о борьбе за место в основе «Челси»: «Я всегда был очень уверенным парнем»

Нападающий «Челси» Армандо Броя заявил, что намерен сохранять уверенность в борьбе за место в основном составе. Напомним, что албанский форвард недавно подписал новый контракт с «пенсионерами» до 2028 года.

«Вы все видели слухи, но в итоге я остался здесь. Я невероятно горд играть за этот потрясающий клуб. Место в основе? Я всегда был очень уверенным парнем. Очень важно сохранять эту уверенность и дальше», – сказал Броя в интервью журналисту Адаму Ньюсону.

В прошлом сезоне Броя забил 6 голов за «Саутгемптон», за который выступал на правах аренды. Этим летом футболист мог оказаться в «Вест Хэме», но сделка не состоялась.