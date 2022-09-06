Тухель потерпел поражение в сотом матче у руля «Челси»

Лондонский «Челси» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, команда проиграла стартовый матч против загребского «Динамо». Как оказалось, это был сотый матч Томаса Тухеля у руля «Челси», он возглавил клуб 26 января 2021 года, и в первый же сезон привел его к победе в Лиге чемпионов.

Однако, как показывает статистика, в последнее время дела его команды идут не самым лучшим образом - если в первых 50 матчах у руля «Челси» команда Тухеля пропустила лишь 24 мяча, то в последних 50 матчах - все 53!

Вдобавок, «Челси» потерпел уже два поражения в едва начавшемся сезоне АПЛ, помимо сегодняшней неудачи.