Тухель: «Менди получает слишком серьёзные наказания, хотя не делает много ошибок»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал невыразительную форму голкипера Эдуара Менди. Напомним, что сенегальский вратарь в первых 6 турах Английской премьер-лиги пропустил 9 мячей.

«Менди получает слишком серьёзные наказания, хотя не делает много ошибок. Я не сомневаюсь в нём, ситуация спокойная», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что «Челси» в данный момент работает над продлением контракта с Менди. По нынешнему соглашению сенегалец не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Эдуар перебрался в «Челси» летом 2020 года из французского «Ренна».