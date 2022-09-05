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Тухель: «У Кепы были варианты этим летом»

 
05 Сентября 2022 • 10:44 Комментировать
Динамо Загреб
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Челси
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06.09 19:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что голкипер Кепа Аррисабалага мог покинуть команду этим летом. Напомним, что игроком сборной Испании интересовался «Наполи», который в итоге не смог арендовать игрока.

«Кепа рассматривал варианты этим летом. Тем не менее, они не понравились ни нам, ни ему. Именно поэтому он остался. Я очень счастлив. Я всегда говорил о своём желании сохранить Кепу», – заявил Тухель на пресс-конференции после игры с «Вест Хэмом».

Напомним, что Кепа является самым дорогим вратарём в истории футбола. За его трансфер в 2018 году «Атлетик» Бильбао получил 80 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Кепа Аррисабалага
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