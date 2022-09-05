В «Челси» опасаются, что Жоржиньо может не продлить контракт и уйти свободным агентом

Полузащитник и вице-капитан «Челси» Жоржиньо может покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента. По информации от журналиста Саймона Филлипса, в клубе опасаются, что итальянец не продлит свой истекающий контракт.

Ранее сам Жоржиньо заявлял, что хочет пролонгировать своё соглашение с «пенсионерами». Тем не менее, по сведениям источника, поведение итальянца пока не соответствует его словам.

Полузащитника уже долгое время хочет подписать туринский «Ювентус». Напомним, что Жоржиньо долгое время выступал в составе «Наполи», из которого как раз и перебрался в «Челси» летом 2018 года.