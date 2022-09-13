Владелец «Челси» – об увольнении Тухеля: «Мы по-разному видели будущее клуба»

Владелец «Челси» Тодд Бёли прокомментировал увольнения Томаса Тухеля с должности главного тренера.

Немец был отправлен в отставку 7 сентября, а спустя сутки на его место был назначен экс-рулевой «Брайтона» Грэм Поттер.

«Тухель – невероятно талантливый и успешный специалист, – приводит слова Бёли инсайдер Фабрицио Романо. – Мы хотели найти менеджера, готового сотрудничать с нами во всех вопросах. У нас не было уверенности в том, что Томас видит будущее клуба так же, как видим его мы, наши взгляды расходились», – отметил владелец лондонского гранда.

В последнем матче под руководством Тухеля «Челси» с минимальным счётом уступил загребскому «Динамо» в Лиге чемпионов.