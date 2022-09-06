Тухель: «У Обамеянга есть все качества, которые необходимы «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об уровне игры Пьер-Эмерика Обамеянга.

Габонский форвард попал в стартовый состав «синих» на проходящий в эти минуты матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо» – дебютная игра для новичка команды, недавно перешедшего из «Барселоны».

«Обамеянг обладает скоростью и работоспособностью. Дело не в том, чего нам не хватало до его прихода, а в том, что принесёт нам он. Нам нужны игроки с умением играть в команде, и Обамеянг полностью отвечает этому требованию. Его можно назвать по-настоящему командным футболистом, он очень поможет нам», – отметил Тухель перед матчем.