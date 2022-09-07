Адеми поделился эмоциями после победы загребского «Динамо» над «Челси»

Полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми прокомментировал успех его команды в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:0).

«Нам удалось показать великолепную игру. Мы одолели сильного противника. Некоторое время на поле мы действительно доминировали, когда это было нам необходимо. Эту победу можно считать заслуженной. Поздравляю команду и болельщиков», - приводит слова Адеми пресс-служба УЕФА.

Противниками «Динамо» и «Челси» в группе Е в Лиге чемпионов являются «РБ Зальцбург» и «Милан».

В следующем туре загребское «Динамо» сыграет в Италии с «Миланом», а «Челси» померится силами с «Зальцбургом». Обе встречи пройдут 14 сентября.