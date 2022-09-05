Тухель рассказал, от чего будет зависеть участие Обамеянга в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о возможном участии Пьер-Эмерика Обамеянга в ближайшем матче «Челси».

Во вторник лондонцы сыграют в Хорватии с местным «Динамо» из Загреба, и габонский новичок попал в заявку на встречу. По словам наставника, выход на поле 33-летнего нападающего будет зависеть от уровня его игры на предматчевой тренировке. Обамеянг сможет сыграть в Загребе, если впечатлит тренера при подготовке.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл в «Челси» из «Барселоны» в последние дни летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 12 млн евро.