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Тухель рассказал, от чего будет зависеть участие Обамеянга в матче Лиги чемпионов

 
05 Сентября 2022 • 20:40 Комментировать
Динамо Загреб
...
Челси
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Через 22 ч. 22 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о возможном участии Пьер-Эмерика Обамеянга в ближайшем матче «Челси».

Во вторник лондонцы сыграют в Хорватии с местным «Динамо» из Загреба, и габонский новичок попал в заявку на встречу. По словам наставника, выход на поле 33-летнего нападающего будет зависеть от уровня его игры на предматчевой тренировке. Обамеянг сможет сыграть в Загребе, если впечатлит тренера при подготовке.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл в «Челси» из «Барселоны» в последние дни летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Загреб Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг
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ДИНАМО ЗАГРЕБ ЧЕЛСИ
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