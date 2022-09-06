Тухель раскрыл план «Динамо» на матч с «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка против загребского «Динамо» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Динамо» заслуженно прошло квалификацию и выступит в групповом раунде ЛЧ. У них есть талантливые футболисты, поэтому жду техничной игры. Они находятся в статусе аутсайдера, что дает им большой плюс. «Динамо» может сыграть выше ожиданий и постарается сделать так, чтобы «Челси» выступил ниже своих возможностей. Это их план», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на стадионе в Загребе сегодня, 6 сентября. Начало - 19:45 по московскому времени.