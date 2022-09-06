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Лига чемпионов

«Челси» провалил матч против загребского «Динамо»

 
06 Сентября 2022 • 21:42 Комментировать (5)
Динамо Загреб
1:0
Челси
окончен

Во вторник стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. В Хорватии «Челси» играл против загребского «Динамо», и матч не стал эталоном открытого результативного футбола, а совсем наоборот. На 13-й минуте Мислав Оршич на громадной скорости умчался в отрыв и пробил мимо голкипера в цель. В первом тайме тот же Оршич минимально не попал по высоте, а Ариян Адеми дальним ударом размял голкипера.

Также издали Стефан Ристовски мог удвоить счет, но вратарь смог-таки перевести мяч в перекладину. У «синих» реальных моментов не было, кроме последних минут, когда Рис Джеймс попал в каркас ворот. В следующей атаке Мэйсон Маунт не смог пробить голкипера. Победа «Динамо» заслуженная.

Протокол игры  
Динамо Загреб1:0Челси
(1:0) Оршич Мислав13'  
Ливакович ДоминикРистовски СтефанШутало ЙосипПерич ДиноМохаррами Садех 76' (Лауритсен Расмус ( 76') Любичич РобертИванушец ЛукаМишич ЙосипАдеми Ариян 88' (Батурина Мартин ( 88') Петкович БруноОршич Мислав 77' (Шпикич Дарио ( 77')
Запасные: Булат МаркоМарин АнтониоЭмрели МахирСтефульж ДаниэльЗагорац ДаниэльБочкай ПетарТеофил-Катерин КевинДрмич ЙосипНевистич Иван
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарФофана УэслиКулибали Калиду  67'Джеймс Рис IIЧилуэлл Бен 71' (Кукурелья Марк ( 71') Маунт Мэйсон  59'Ковачич Матео 59' (Броя Армандо ( 59') Хаверц КайСтерлинг Рахим 75' (Пулишич Кристиан ( 75') Обамеянг Пьер-Эмерик 59' (Жоржиньо II ( 59')
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенБеттинелли МаркусГаллахер КонорЗакария ДенисЧуквуэмека КарниЗиеш ХакимЧалоба Трево
06 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).

Видео

Динамо Загреб - Челси. 1:0. Гол Мислава Оршича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. 1:0. Гол Мислава Оршича (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Гол Обамеянга отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Гол Обамеянга отменен из-за офсайда (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Удар Ристовски в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Удар Ристовски в перекладину (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Удар Джеймса в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Удар Джеймса в штангу (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Челси. Гол и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Челси Динамо Загреб
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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gresnik
06 Сентября 2022 в 22:52
тухель реально стал тухлый =(((( фииии
fireland
06 Сентября 2022 в 22:38
Ох уж эти флешбеки с последнего сезона Маура.
Попахивает сливом Тухеля. Ну не могут так бездарно играть. Ладно, был бы единичный случай. Но с начала сезона, у Челси лишь одна сильная игра, против Тоттенхема. Все остальное - мрак.
ARTUR
06 Сентября 2022 в 22:05
Очень трудными будут для всех игры против Загреба , это бойцы , точно так же как чехи из группы смерти ,я думаю что могла быть недооценка , могли сравнять , но кипер был хорош .
CELTIC FROST
06 Сентября 2022 в 21:47
Позорно и скверно как-то, к сожалению, разочарован. Загреб - молодцы, сделали все, что могли. Но лондонцы...Каюсь, в этом сезоне не смотрел ни одного матча Челси. Они всегда так сейчас играют? Увязли, как мухи в сиропе, все делали невпопад, несыгранность какая-то жуткая и аморфность. Так реально из группы не выйти, а улететь. // Пока лучшим периодом работы Тухеля в Челси выглядят его первые полгода. А Маура когда-то увольняли и за меньшее..
Alex1972
06 Сентября 2022 в 21:46
Неплохо...
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окончен Динамо Загреб 1:0 Челси 3.70 3.90 1.80
окончен Боруссия Д 3:0 Копенгаген 1.80 4.05 3.65
Идет 57 минута Ред Булл Зальцбург 1:1 Милан 3.70 3.65 1.97
Идет 57 минута Севилья 0:1 Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
Идет 56 минута РБ Лейпциг 0:1 Шахтёр Донецк
Идет 53 минута Бенфика 1:0 Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
Идет 56 минута Селтик 0:0 Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
Идет 55 минута ПСЖ 2:1 Ювентус 1.63 4.20 4.40
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