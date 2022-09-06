«Челси» провалил матч против загребского «Динамо»

Во вторник стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. В Хорватии «Челси» играл против загребского «Динамо», и матч не стал эталоном открытого результативного футбола, а совсем наоборот. На 13-й минуте Мислав Оршич на громадной скорости умчался в отрыв и пробил мимо голкипера в цель. В первом тайме тот же Оршич минимально не попал по высоте, а Ариян Адеми дальним ударом размял голкипера.
Также издали Стефан Ристовски мог удвоить счет, но вратарь смог-таки перевести мяч в перекладину. У «синих» реальных моментов не было, кроме последних минут, когда Рис Джеймс попал в каркас ворот. В следующей атаке Мэйсон Маунт не смог пробить голкипера. Победа «Динамо» заслуженная.
Протокол игры
|(1:0) Оршич Мислав13'
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан•Шутало Йосип•Перич Дино•Мохаррами Садех76' (Лауритсен Расмус (76') •Любичич Роберт•Иванушец Лука•Мишич Йосип•Адеми Ариян88' (Батурина Мартин (88') •Петкович Бруно•Оршич Мислав77' (Шпикич Дарио (77')
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар•Фофана Уэсли•Кулибали Калиду• 67'Джеймс Рис II•Чилуэлл Бен71' (Кукурелья Марк (71') •Маунт Мэйсон• 59'Ковачич Матео59' (Броя Армандо (59') •Хаверц Кай•Стерлинг Рахим75' (Пулишич Кристиан (75') •Обамеянг Пьер-Эмерик59' (Жоржиньо II (59')
06 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).
Видео
Попахивает сливом Тухеля. Ну не могут так бездарно играть. Ладно, был бы единичный случай. Но с начала сезона, у Челси лишь одна сильная игра, против Тоттенхема. Все остальное - мрак.
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