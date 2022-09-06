Ещё никогда Лига чемпионов не начиналась так рано

Сегодня 6 сентября, и сегодня стартует Лига чемпионов - матчи между загребским «Динамо» и «Челси», а также дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена» уже идут.

Любопытно, что ранее Лига чемпионов еще никогда не стартовала так рано - 6 сентября. Обычно это происходило в середине сентября, самое ранее начало Лиги чемпионов до 2022 года имело место в 1996 году, а затем в 2001 - 11 сентября.

Нетрудно догадаться, что сдвиги в календаре связаны с предстоящим чемпионатом мира в Катаре, который впервые в истории футбола пройдет не в летнее время года. Он начнется уже 20 ноября, то есть через два с половиной месяца.