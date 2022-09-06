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Лига чемпионов

Ещё никогда Лига чемпионов не начиналась так рано

 
06 Сентября 2022 • 20:28 Комментировать (3)
Динамо Загреб
1:0
Челси
окончен

Сегодня 6 сентября, и сегодня стартует Лига чемпионов - матчи между загребским «Динамо» и «Челси», а также дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена» уже идут.

Любопытно, что ранее Лига чемпионов еще никогда не стартовала так рано - 6 сентября. Обычно это происходило в середине сентября, самое ранее начало Лиги чемпионов до 2022 года имело место в 1996 году, а затем в 2001 - 11 сентября.

Нетрудно догадаться, что сдвиги в календаре связаны с предстоящим чемпионатом мира в Катаре, который впервые в истории футбола пройдет не в летнее время года. Он начнется уже 20 ноября, то есть через два с половиной месяца.

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Комментарии (3)
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NOBODY
06 Сентября 2022 в 20:49
чеее???? ЧМ начнется осенью????????
CELTIC FROST
06 Сентября 2022 в 21:49
Об этом как бы уже очень давно известно)
NOBODY
06 Сентября 2022 в 21:51
я чего то пропустил...необычно как-то
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окончен Динамо Загреб 1:0 Челси 3.70 3.90 1.80
окончен Боруссия Д 3:0 Копенгаген 1.80 4.05 3.65
06.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Милан 3.70 3.65 1.97
06.09  22:00 Севилья ... Манчестер Сити 9.00 5.30 1.32
06.09  22:00 РБ Лейпциг ... Шахтёр Донецк
06.09  22:00 Бенфика ... Маккаби Хайфа 1.07 9.50 21.00
06.09  22:00 Селтик ... Реал Мадрид 5.90 5.00 1.40
06.09  22:00 ПСЖ ... Ювентус 1.63 4.20 4.40
07.09  19:45 Айнтрахт Фр ... Спортинг Л 2.05 3.70 3.40
07.09  19:45 Аякс ... Рейнджерс
07.09  22:00 Барселона ... Виктория Пльзень 1.08 10.00 34.00
07.09  22:00 Брюгге ... Байер Л 3.20 3.95 2.05
07.09  22:00 Тоттенхэм ... Марсель 1.50 4.40 6.50
07.09  22:00 Атлетико М ... Порту 1.80 3.45 4.70
07.09  22:00 Интер Милан ... Бавария 3.90 4.10 1.82
07.09  22:00 Наполи ... Ливерпуль 3.60 3.80 1.95
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