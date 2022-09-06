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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт ждёт предложение «Челси» по новому контракту

 
06 Сентября 2022 • 11:13 Комментировать
Динамо Загреб
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Челси
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Через 6 ч. 57 мин.

Лондонский «Челси» работает над продлением контракта со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, воспитанник «синих» уже ждёт от клуба официального предложения.

Ранее «Челси» уже продлил контракт с двумя воспитанникам – Рисом Джеймсом и Армандо Броей. Оба футболиста получили значительную прибавку к зарплате. Ожидается, что Маунт войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков «Челси».

Маунт в прошлом сезоне отметился 11 голами и 10 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Эта кампания станет для англичанина уже четвёртой в составе первой команды «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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