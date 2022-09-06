Маунт ждёт предложение «Челси» по новому контракту

Лондонский «Челси» работает над продлением контракта со своим полузащитником Мэйсоном Маунтом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, воспитанник «синих» уже ждёт от клуба официального предложения.

Ранее «Челси» уже продлил контракт с двумя воспитанникам – Рисом Джеймсом и Армандо Броей. Оба футболиста получили значительную прибавку к зарплате. Ожидается, что Маунт войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков «Челси».

Маунт в прошлом сезоне отметился 11 голами и 10 результативными передачами в Английской премьер-лиге. Эта кампания станет для англичанина уже четвёртой в составе первой команды «синих».