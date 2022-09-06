Маунт: «В Лиге чемпионов нужна идеальная реализация, а также постоянная концентрация в обороне»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт призвал своих партнёров сделать выводы после неудачи в матче с загребским «Динамо» (0:1).

- После всего того, что мы делали на протяжении последних двух лет, так начать - это большое разочарование. Но еще ничего не кончено. Следующие несколько матчей очень важны, особенно тот, что проведем дома. Попытаемся все исправить, - приводит слова Маунта УЕФА.

- Мы не использовали сегодня свои шансы, а в любом матче, особенно в Лиге чемпионов, нужна идеальная реализация, а также постоянная концентрация в обороне. Нужно пересмотреть нашу игру и вернуться сильнее, - добавил хавбек.

Во втором туре «синие» дома сыграют против «Ред Булл Зальцбурга».