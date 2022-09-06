Стало известно, почему Менди не попал в основу «Челси»

Вратарь Эдуар Менди провёл по 90 минут во всех шести матчах «Челси» в этом сезоне. Тем не менее, сенегалец не попал в основной состав лондонской команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Как сообщает в социальных сетях известный журналист Низаар Кинселла, Менди не попал в состав из-за полученной им травмы надколенника.

Отметим, что Эдуар Менди числится среди запасных игроков «Челси», как и ещё один голкипер – Маркус Беттинелли.

Следить за ходом матча «Динамо» - «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.