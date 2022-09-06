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Тухель – о сотом матче во главе «Челси»: «Хочу провести ещё 100»

 
06 Сентября 2022 • 11:45 Комментировать
Динамо Загреб
...
Челси
1 4.30 X 4.50 2 1.60
Через 6 ч. 57 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что хочет провести во главе своего клуба ещё 100 матчей. Напомним, что сегодняшняя игра против загребского «Динамо» станет для немецкого специалиста сотой во главе «Челси».

«100 матчей? Это отлично. Я надеюсь, что проведу ещё 100, а затем ещё и ещё. Но я должен работать ради этого. Тем не менее, я уже горд, что достиг этой отметки», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С тех пор немецкий тренер выиграл с лондонским клубом Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. До работы в стане «синих» Томас возглавлял французский «ПСЖ».

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Челси Томас Тухель
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ДИНАМО ЗАГРЕБ ЧЕЛСИ
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