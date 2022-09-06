Агент Рюдигера: «Сказал новым владельцам «Челси», что прежнее руководство стоило им 100 миллионов евро»

Агент Саиф Руби, представляющий интересы защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера, провёл беседу с новыми владельцами «Челси». Напомним, что Рюдигер покинул лондонский клуб этим летом.

«Прежнее руководство «Челси» совсем не было заинтересовано в продлении контракта с Рюдигером, хотя он хотел остаться. Их решения в итоге дорого обошлись. Прошлым летом они продали Гуэхи в «Кристал Пэлас» и Томори в «Милан». Я сказал новым владельцам «Челси», что предыдущее руководство стоило им порядка 100 миллионов евро. Знаете, что они мне ответили? «Больше», – цитирует агента Рюдигера Talksport.